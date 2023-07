Ezzel a jubileumi rendezvénnyel indult a Magyar Művészeti Akadémia szegedi munkacsoportjának támogatásával megvalósuló, dél-alföldi művészeti programok sorozata is – tájékoztatott a MMA szegedi regionális titkársága.

Mint Vesmás Péter akadémikus, Ybl-díjas építész, a regionális szervezet elnöke elmondta, az MMA év elején megalakult hét munkacsoportja azért jött létre, hogy a fővárostól távolabb eső vidékeken és az országhatáron túl is jelenjen meg a kulturális életben az a művészeti minőség, amelyet az akadémia képvisel. A szegedi munkacsoport ebben az évben 16 program megszervezését vállalta fel. Ezek közül az első, a Dél-Alföldhöz ezer szállal kötődő grafikus, Eszik Alajos jubileumi kiállítása. Mint a tárlaton elhangzott, a csongrádi galéria falain látható grafikák és festmények zömén egy a mozgást megállító, rögzítő pillanat látható, amelyekben dinamika, szenvedély, érzelem van.

Eszik Alajos harminchat éven át tanított a Képzőművészeti Főiskolán, majd annak jogutódján, a Képzőművészeti Egyetemen. Egy évtizeden keresztül óraadó tanárként volt jelen a szegedi egyetemi művészképzésben. Alapítója és máig aktív alkotója a szegedi, illetve a Szegedhez kötődő képzőművészek csaknem 30 éve működő csoportjának, a SZÖG-ART Művészeti Egyesületnek. Csongrád is meghatározó település számára, hiszen egyik alapítója, évtizedek óta rendszeres résztvevője, alkotója és kiállítója a fél évszázados múltra visszatekintő, Plein Air nemzetközi művésztelepnek. Három önálló bemutatkozása is volt már a városban, és egyetemi osztályaival nyári gyakorlatokon is rendszeresen járt ide.

A kiállítás a Városi Galéria nyitvatartási idejében július 25-éig látogatható.