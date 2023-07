Sloan évek óta nem tartja édesanyjával a kapcsolatot, testvére pedig súlyos betegsége miatt egy intézetben nevelkedik. Mindezek miatt együtt lakik a barátjával, Asával egy házban, a srác haverjaival együtt. Asa egy díler, néha igazán kiszámíthatatlan és kegyetlen tud lenni. Sloant nem bántja gyakran, hiszen őt élete szerelmének tartja, ám elvár tőle bizonyos dolgokat – például a napi szexet, amit a lány már egyáltalán nem élvez – és rettegésben és sakkban tartja őt. A lány nem nézi jó szemmel Asa züllött életmódját, pedig a srác szerint ő csak azt teszi, amit tennie kell, ha mindig egy lépéssel az üzletfelei előtt akar járni. Mindent megtesz annak érdekében is, hogy egy lépéssel Sloan előtt járjon. Senki sem állhat az útjába.

Sloan egyáltalán nem érzi jól magát ebben a házban, a bántalmazó kapcsolatban. Egy apró része még szereti Asát, hiszen ő volt az első szerelme, de mégis legszívesebben lelépne tőle, ám nem teheti, mivel Asa fizeti a beteg testvére ellátásának költségeit. Aztán az egyetemen felbukkan Carter, akivel azonnal szikrázik közöttük a levegő. Sloan szíve meglódul, majd összetörik, amikor meglátja Cartert az ő házukban. Hiszen ez azt jelenti, hogy ő is drogokban utazik. Az érzelmeket azonban nem lehet letagadni, egyre jobban vonzódik a fiúhoz. Ha azonban Asa ezt észreveszi, mindkettőjüket hidegre teszi... Vajon megéri kockáztatni és a szerelmet választani? Vajon van kiút ebből az útvesztőből? Amikor a lány rádöbben, hogy valójában börtönben él a veszélyes, erkölcstelen és züllött Asa mellett, Sloan kész bármit megtenni azért, hogy szabaduljon szorult helyzetéből. Akár a testi épségét is kockára tenné, aminek senki sem állhat az útjába. Senki, kivéve Cartert.