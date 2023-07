John F. Kennedy és Carolyn Bessette-Kennedy. A legendás pár a 90-es évek New Yorkjának meghatározó figurája volt, a média árgus szemekkel figyelte minden lépésüket. Ifjabb John Kennedy igazi celebritásnak született: nem sokkal korábban választották apját az Amerikai Egyesült Államok elnökének, hogy ő a világra jött. Apja tragikus halála után pedig pont a temetés napjára esett a harmadik születésnapja. Ikonikus kép őrzi katonai tisztelgő mozdulatát a temetési szertartáson. Élete első pár évét a Fehér Házban töltötte: akkor és később is a média figyelme által kísérve nőtt fel. Johnból később tehetséges ügyvéd és újságíró lett, aki előtt fényes karrier állt, és körülrajongta az ország. Sármjával, karizmájával még Madonnát, Cindy Crawfordot, Sarah Jessica Parkert, Daryl Hannah-t, sőt állítólag Diana hercegnét is lenyűgözte. Végül Carolyn Bessette lett a párja. A kiváló stílusérzékű, gyönyörű nő mellett végre a nyilvánosságtól jobban visszavonult életet élhetett. Tragikus repülőgép-balesetükig. De mi lett volna, ha nem így ér véget a történetük?

Emily Giffin regénye erre a kérdésre keresi a választ, olyan szépen megrajzolva a szerelmespár életútját, ahogyan csak egy igazi rajongó képes rá. És ugyan a regényben a két főhős neve Cate és Joe, és nem biztos, hogy minden egyes eleme stimmel az eredeti történethez képest, mégis pontosan érezzük azt a szeretetet és tiszteletet, amit Emily Giffin érzett kora gyerekkora óta a Kennedyk, és legfőképp ifjabb John F. Kennedy és szerelme iránt. Emily Giffin regénye két ember útkeresését meséli el, akik tartozni akarnak valahová, és választ szeretnének kapni a kérdésre: ennek a szerelemnek tényleg így kellett lennie?