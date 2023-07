A rendezvényen az Oroszlánszív Lovagrend, a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Lovagrend, valamint a zentai St Longinus gondoskodott arról, hogy autentikus módon visszarepítsék a látogatókat a 14-15. századba. A korhű ruhákba öltözött hagyományőrzőknél, akik még a vizet is agyagkorsóból és serlegből itták, ki lehetett próbálni az akkori fegyverek és öltözékek másolatait, a Magyar Buhurt Szövetség pedig bemutatókon szemléltette azt a sportot, amelyet a páncélos bajvívás alapjaira dolgoztak ki. A nap folyamán többször tartanak fegyver- és hadibemutatót, de ezen kívül is bármikor lehetett kérdezni a hagyományőrzőktől a középkori szokásokról. Így tudtuk meg a szentesi lovag Bende Csabától például, milyen az egykezes, másfélkezes és kétkezes fegyver, illetve azt is, hogy hosszú orrú csizmára csak a leggazdagabbaknak telt abban az időben.

A rendezvény este középkori koncerttel és tűzszínházzal zárul.