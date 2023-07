A bartóki hitvallást követve csakis tiszta forrásból merítem a felhasznált tudásanyagot, régi felvételekre, gyűjtésekre alapozva válogatom össze a műsorszámok dalait. Ezek nem feldolgozások, az autentikus megszólaltatásra törekszünk. Így tudjuk igazán ápolni a hagyományt és továbbadni azt. Célunk ugyanis a nemzeti kultúra megismertetése és a nemzeti identitás erősítése. Az összeállításaink változatosak és hangulatosak, például szegedi, csókai, kiskunhalasi és bogyoszlói dalokat is éneklünk, amelyek az ö-zős nyelvjárás megőrzése miatt is jelentősek. Gyönyörűen beszélnek Deszken is, sokan így tanulták meg az anyanyelvet, az édesanyám nekem is ezt tanította, egészen iskolába kerülésig így beszéltem. Ezt szeretnénk megőrizni a környékbeli dalok éneklésével