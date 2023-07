Minden héten bemutatnak egy könyvet, amelyeket SZTE-es szerzők írtak. Ezúttal Lovranits Júlia Villő: Bajban az öreg tölgy című könyvét ajánlják – olvasható az SZTE honlapján.

A Bajban az öreg tölgy egy sorozat bemutatkozó kötete, Bodza, a természetmentő kalandjait követhetik nyomon. A 2019-ben megjelent mesekönyv a rangos Az év természetvédelmi gyermekkönyve díjat is megnyerte. Bodza kalandjai nem csak gyerekeknek izgalmas, felnőttként felolvasva is bájos, humorát pedig Vica nagyi karaktere színesíti. Ahogy a legfontosabb értékeket, a természetvédelem fontosságát is érdemes már gyermekkorban megtanítani a legkisebbeknek, ebben remek társunk lehet Bodza és Vica mama párosa. Imelda Green illusztrációja teszi teljessé az élményt.