A Balaton-felvidékről érkezett Presits Tamás a napfény városába. Kis kitérővel, ugyanis a tapolcai gyermekkor után pályáját Budapesten kezdte, ahol igazi legendákkal együtt lépett színpadra. Ahogy fogalmazott, 15 éves korában, székesfehérvári szakközépiskolai évei alatt „fertőzte meg” egy életre a színház világa. Konkrétan a Kakukkfészek című előadás, amelyben Bujtor István játszotta az indiánt. Ezután a hajdani Nemzeti Színház, a mai Pesti Magyar Színház Színiakadémiáján tanulta a színészetet, és a Nemzetiben bontogatta szárnyait. Zolnay Zsuzsával, Drahota Andreával, Béres Ilonával, Sinkovits Imrével, Agárdy Gáborral játszott egy színpadon.

2003-tól 14 évadon át a Békéscsabai Jókai Színház társulatát erősítette, közben a fővárosban szinkron- és színpadi szerepeket is vállalt, emellett három utazó színházzal járta az országot, sőt még vőfélykedett is.

Felesége, Spergel Anna 2012-től a szegedi Kövér Béla Bábszínház társulati tagja, a színészházaspár 2016-ban elégelte meg az ingázást, és állandó bázisul a napfény városát választották. Presits Tamás pedig csatlakozott a bábtársulathoz.

– Korábban is báboztam már, például a Gulliver előadást. A Fogi Színházzal játszottam 16 évadot, jártuk az országot. Békéscsabán kesztyűbábos Süsü előadásban is szerepeltem. Éreztem, hogy van a műfajhoz affinitásom, érzékem és kellő alázatom is. Persze maradtam alapvetően prózai színész, már csak az alkatom miatt is – mondta mosolyogva a 195 centiméteres színész, aki hazánk legmagasabb bábosainak egyike.

A paravánok magassága rendszerint 175 centiméter, így a klasszikus bábjátékok komoly fizikai kihívást jelentenek számára. Ám elmondta, cseppet sem bánja, ha görnyednie kell, a gyerekközönség öröme ugyanis minden kényelmetlenségért bőven kárpótolja.

Az egyik legmaradandóbb élménye egy 15 évvel ezelőtti Süsü előadáshoz kapcsolódik.

– A 13. kerület művelődési házában a királyfit alakítottam a mesejátékban, aki eljátszotta, hogy elájult a párbajban. Kiterültem a színpad elején, mire egy kisfiú odasietett a nézőtérről, és belesúgta a fülembe: „figyelj, királyfi, most állj fel, és szúrd le azt az ocsmány sárkányt!” – mesélte nevetve. Az elmúlt hét évben a szegedi bábszínházba járó gyerekek szívébe is belopta magát játékával és énekével, ugyanis sokszor dalra is fakad a színpadon. Gyakran köszönnek rá az utcán.

– A kettes villamoson például egy kislány mondta az anyukájának rám mutatva, hogy ott a Rigócsőr király. Legutóbb pedig a Vadasparkban köszönt rám egy kislány. Mókás szituációk ezek, mert mindig a gyerekek ismernek fel, a szüleik pedig kérdezik őket, hogy honnan ismerik a bácsit – mesélte.

Az általa életre keltett bábokhoz különleges kapcsolat fűzi, egyik legkedvesebb bábja A kis boszorkány előadás Ábris hollója, a most zárult évadban pedig Pintyőke cirkuszigazgató állt legközelebb szívéhez.

A színházkedvelő közönség azonban nem csupán a bábszínházban találkozhatott Presits Tamással. A Pinceszínházban februárban debütált a Sardar Tagirovsky által rendezett Miért éppen Genova? című előadásban, amely Csehov Sirályának egészen különleges feldolgozása. Majd az évad végén Varsányi Anna Gong című komédiájában keltette életre Kálnoky László költő karakterét.