– Ez a festői kistelepülés, Mártély számtalan művészt ihletett már meg, nem véletlen, hogy a rendezvényünket is az az utca egyik házában élő B. Kovács Emőke képzőművész kezdeményezte egykor ezt a különleges programot – mondta lapunknak Somodi Ágnes társszervező. Hozzátette: alapvetően a közösségüket jellemző vendégszeretetet szeretnék megmutatni másoknak is. Azt közvetíteni, hogy lehet ezt így is csinálni, egymás társaságában kellemesen eltölteni az időt. Somodi Ágnes három éve udvartulajdonos, de már ezelőtt is a rendezvény részese volt. Látja, ahogy fejlődik, gyarapodnak a kiállítók és a közösség. Főként a régi öreg parasztházak tulajdonosai nyitják meg kapuikat, de mások is hozzájárulnak a programhoz.