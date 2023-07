Tavaly ünnepelte alapításának 20+2. évfordulóját a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar. A jubileum méltó megünneplése ugyanis a pandémia miatt két évet váratott magára. November végén nagyszabású gálaestet rendeztek, ahol több mint 150 előadóművész lépett színpadra. A fúvósok mellett a Pavane Táncegyüttes, a Szegedi Egyetemi Énekkar és ifj. Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti Színház operaénekese is közreműködött az esten.

Tóth István, a Szegedi Fúvószenekari Egyesület elnöke és Gyimóthi Zoltán, a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar vezető karmestere számolt be lapunknak a zenészek debreceni sikeréről. Fotó: Török János

Ezután, idén májusban nagy sikerrel tartották meg a szokásos, telt házas tavaszi hangversenyüket a Szent-Györgyi Albert Agórában, majd elkezdtek készülni az évad legnagyobb megmérettetésére, a július 8–9-én Debrecenben megrendezett IV. Bekton Nemzetközi Fúvószenekari Versenyre.

A Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar 70 zenésze lépett színpadra, és a Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvószenekarral megosztva első helyezést értek el. A szegedi fúvósok elnyerték a verseny nagydíját is, amelyet minden évben a legtöbb pontot szerző együttes érdemel ki, ezzel a verseny abszolút győztesévé váltak.

– Időről időre szüksége van a zenekarnak visszacsatolásra a művészi teljesítményéről. Arról, hogy hogyan tudunk csapatként együttműködni. Négy évvel ezelőtt is részt vettünk ezen a versenyen, szép eredménnyel végeztünk. Akkor is megosztott első helyezést értünk el a debreceniekkel, de akkor ők nyerték a verseny nagydíját. Nagy öröm számunkra, hogy most nekünk ítélte a zsűri. Ez mindenekelőtt abban erősít bennünket, hogy jó úton haladunk, folyamatosan fejlődünk – mondta el lapunknak a zenekart működtető Szegedi Fúvószenekari Egyesület elnöke, Tóth István.

Gyimóthi Zoltán Kölcsey-érmes karmester hozzáfűzte, hogy a szakmai zsűri prominens tagjai miatt a szokásosnál is nagyobb öröm és büszkeség a zenekar életében ez a siker.

– Nagyon neves zsűri előtt mérethettük meg magunkat, hiszen a zsűri elnöke Jan Van der Roost volt Belgiumból, aki napjaink egyik nemzetközileg legelismertebb és legjátszottabb zeneszerzője, karmestere. Mellette prominens hazai szakemberek voltak a bíráló bizottság tagjai, mint például Szabó Ferenc, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke és Bekker Gyula, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar karmester képzésének oktatója és az ottani fúvószenekar vezetője – részletezte Gyimóthi Zoltán, aki 2010 óta a szegedi zenekar vezető karmestere. Elmondta, hat zenekar két kategóriában versenyzett, a szegediek a Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvószenekarral, valamint a Gödöllői és a Tiszafüredi Fúvószenekarral mérkőztek meg.

– Két kötelező darab közül kellett választanunk, mi Sárvári József Végvári hősök 1532 című zeneművét választottuk. Emellett eljátszottunk két Jan Van der Roost-darabot, az Arsenal koncertindulót és a Puszta – négy cigány tánc című művét – számolt be Tóth István.

– A fellépés legfőbb különlegessége az volt, hogy mindkét zeneszerző, akinek a darabjait játszottuk, ott volt a helyszínen. Ez egy nagyon ritka, szép és izgalmas élmény volt nekünk – tette hozzá Gyimóthi Zoltán.

Legközelebb augusztus 19-én 15 órától hallhatja a szegedi közönség a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekart a Széchenyi téren. Akkor rendezik ugyanis a 15. Szegedi Fúvószenekari Fesztivált, amelyre vendégként érkezik Budapestről a Készenléti Rendőrség Fúvószenekara, valamint a Kiskunhalasi és a Kiskőrösi Fúvószenekar.