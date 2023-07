Most vagyok itt először, de nagyon jó ötletnek tartom, tetszik

– mondta a makói József Attila Könyvtár előtt hétfő délután Nagy Gézáné, aki másodmagával ült le az épület előtt egy kis csevegésre, olvasgatásra az e célra kihelyezett napozó lapozón.

A könyvtár egyébként is kreatív munkatársai most azt találták ki, hogy a bejárat közelében legyen két szék, egy kanapé meg egy kis asztal, utóbbin könyvekkel, újságokkal. Így aki erre jár és kedvet kap hozzá, megpihenhet egy kicsit a szabad levegőn, a napsütésben, és a bibliotéka előtti teret is nézegetheti.

Fotó: Szabó Imre

Volt nálunk már hasonló a lezárás ideje alatt. Akkor persze még hűvös volt az idő, ezért takarókat is ki kellett helyeznünk

– emlékezett vissza az intézmény vezetője, Szikszai Zsuzsanna. A napozó lapozó tulajdonképpen azt a hagyományt elevenítette fel, ahogyan a falvak, kisvárosok házai előtt, a lócán ülve beszélgettek vagy olvasgatták az újságokat az emberek.

Ez csak egy apró gesztus az olvasóinknak, az erre sétálóknak, de úgy látjuk, sikere van

– tette hozzá az igazgató.

Azt is megtudtuk, hogy a könyvtárban a 2019 őszén bezárt büfé helyén becsületkasszás kávézó nyílt, ahol bárki főzhet magának egy feketét. És kihelyeztek egy hűs vizet szolgáltató automatát is – ennek igénybevétele ingyenes.