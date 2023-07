Látványos menettánccal kezdődött csütörtökön a Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál. A Széchenyi térről a Kárász utcán keresztül a Dugonics téri szökőkúthoz vonultak a hagyományőrző csoportok, ahol hivatalosan is megnyitották a kulturális rendezvényt. A fesztiválra Albániából, Szerbiából, Szlovákiából és Törökországból is érkeztek fellépők, a házigazda Szeged Táncegyütteshez, az ugyancsak helyi Délikert Néptáncegyüttes, valamint a deszki-szegedi Tiszavirág Néptáncegyesület is csatlakozott. A rendezvény csúcspontja a szombati gálaműsor lesz, a Szegedi Nemzeti Színház színpadán 19 órától váltják egymást a hagyományőrző egyesületek. Az előadásra szóló ingyenes belépőket az IH Rendezvényközpontban lehet igényelni.