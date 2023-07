Az este során lehetett nemszeretem állatokkal barátkozni és rovarászni is, a legnagyobb érdeklődés azonban természetesen a kifutók körüli programokat övezte. Elsőként az oroszlánok látványetetését lehetett megnézni, amelyet azok láttak igazán jól, akik a meghirdetett időpont előtt nagyjából 10 perccel már a helyszínen voltak. Akik később érkeztek, már csak több sornyi távolságból figyelhették Timbát és Nadját. A kisgyerekek azonban így is jól jártak, hiszen így szüleik kénytelenek voltak nyakukba venni őket. A két fehér oroszlán kapott egy dinnyefejet játéknak, azt azonban csupán néhány megvető pillantással jutalmazták, amikor beszaladtak kifutójukba. Nyilván ők is tudták: lesz itt olyan menü is, ami nem vegáknak való. Timba nagy igyekezetében észre sem vette az első, fára aggatott húsos zsákot, hiszen egy távolabbit szúrt ki magának, amely a földön hevert. Ezzel is bemutatta: az oroszlánok bizony lusta vadászok. Így Nadjáé lett a fára akasztott zsákmány, amelyet egyetlen mozdulattal lerántott. Ezt követően már mindkét oroszlán csak feküdt és kényelmesen eszegetett.

A tömeg így a fókák medencéjéhez vonult át, ahol az esti tornájukat lehetett megnézni. – Mondtam, hogy korábban jöjjünk. Megint nem fogunk látni – zsörtölődött hangosan egy édesanya. Hogy végül hol állt meg, nem láttuk, de talán némi elégtétellel töltötte el, amikor azt látta, hogy az első sorok bizony kaptak némi vizet, amikor a játékos borjúfókák a kelleténél nagyobb lendülettel fordultak. A 2015-ös születésű állatokkal kapcsolatban elhangzott: nem tudnak orrukon labdát egyensúlyozni vagy tapsolni, mint az oroszlánfókák, játszani azonban ők is nagyon szeretnek. És bár néha makacsok, például egy front is megzavarhatja őket, alapvetően ugyanolyan jól taníthatók, mint a kutyák.

– Minden állatot szeretek, de talán a fókák a kedvenceim – mesélte a 9 éves Csík Veronika, aki a Vadaspark táborának is rendszeres résztvevője. Sok újat nem tud tehát neki mutatni a park, de mint mondta, este még nem volt itt, ez pedig izgalmas programnak tűnt. – Hoztunk zseblámpát is, sötétedés után is szeretnénk még itt lenni – mondta a kislány, aki édesanyjával és 7 éves öccsével érkezett. A látogatók zöme egyébként hozzájuk hasonlóan kisgyermekes család volt, de láttunk néhány felnőttet is.

– Édesanyám ötlete volt, hogy jöjjünk ki – mondta Csongrádi Noémi, aki párját is elhozta a családi programra. Békéscsabáról érkeztek testvéréhez, így, négyesben látogattak el a Vadasparkba. – Ilyenkor teljesen más ez a hely és az állatok is aktívak – beszélt tapasztalatairól.

Az eső végül a program utolsó fél órájában érkezett meg, így a sötétben még egy bónusz kaland is jutott a késői zárásig maradóknak.