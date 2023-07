– Idén először lesz tíznapos a rendezvény, ami kockázatot is jelent a borászoknak és a vendéglátósoknak, hogy vajon a vásárhelyi közönség kitart-e 10 napon keresztül – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a szombati Kultúr-tér két programja között megrendezett tájékoztatón.

A borfesztiválon, az eddigi jelentkezések szerint 15 borász vesz részt. Az előző évek hagyományai szerint felvonulnak a borlovagok, lesz borverseny, a város borát is kiválasztják.

Gyöngyösi Ferenc alpolgármester a gyermekprogramokról beszélt, amiket a délutáni órákban szerveznek. Fellép többek között Kalap Jakab, Léghajó Színház, Sajtkukac Duó, Habakuk Zenekar.

Augusztus 11-én a megnyitó után a Bagossy Brothers Company lép fel Vásárhelyen. Másnap Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák koncertezik. Fellép a Lóci Játszik zenekar. Lesz Ossian-buli és Zenevonat szuperkoncert az LGT sztárjaival. A programsorozat másik nagy durranása a 100 tagú Cigányzenekar lesz, akik augusztus 20-án, a 10 perces tűzijáték előtt adnak koncertet Vásárhelyen.

A 10 nap alatt lesz operett és musical is. Az alpolgármester a fellépők között megemlítette a Gypo Circust, a PutriPop-ot, Johnny Jets-t, a Haraszti Ádám Projektet és a Brass Show-t. Lesznek népzenei programok, több helyi néptáncegyüttes és zenekar is fellép, de Vásárhelyre jön a Tükrös népzenekar is. A helyi könnyűzenei élet kedvencei is bemutatkoznak és DJ-k is szórakoztatják a vásárhelyieket. Lesz színházi előadás, Xantus Barbara, Gregor Bernadett és Magyar Attila előadásában. Közéleti beszélgetést is szerveznek, méghozzá hármat, többek között Hodász Andrással.

A tíz nap részletes programját néhány napon belül közlik.

A színpad és a lelátó visszakerül a szokásos helyszínre. A programok ingyenesek.

Hogy mennyibe kerül a tíznapos programkavalkád az önkormányzatnak, arról nem esett szó a tájékoztatón.