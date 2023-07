Maroslele. Már lehet jelentkezni a 31. Lelei Napok különféle versenyeire. A szeptember 15-én és 16-án esedékes programsorozat alighanem legjobban várt eseménye a bográcsbajnokság lesz, aminek már 19 éves hagyománya van. Erre a megmérettetésre, ahogy a többi falunapi versenyre is, személyesen kell jelentkezni a könyvtárban az ott kérhető adatlap kitöltésével, illetve a nevezési díj befizetésével. A csapatoknak, ahogy a korábbi években, most is az önkormányzat biztosítja a marhahúst, de ha valamelyik társaság más alapanyagot szeretne használni, azt is lehet, csak a felhasznált hús eredetét igazolni kell.