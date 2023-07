A Sándorfalváért kitüntető címmel Gulyás Ferenc citerakészítőt, népi hangszeres előadóművészt, néprajzkutatót, kulturális antropológust, a Magyar Kultúra Lovagja cím birtokosát méltatták.

A díszpolgári címet pedig Gácser Attila biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Biológia Intézetének vezetője, a Magyar Immunológiai Társaság főtitkára vehette át. Méltatásában elhangzott, gyermekkorát Sándorfalván töltötte, általános iskolai tanulmányait a helyi általános iskolában végezte. Nyolcadik osztályos lehetett, amikor eldöntötte, hogy biológus lesz. A középiskolai tanulmányait a szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban végezte, majd a József Attila Tudományegyetem mikrobiológia tanszékén szerzett diplomát. Tanult Hamburgban és New Yorkban, amely városokba több brazil egyetem mellett immár tanítani jár.

Szombaton délután nagyszabású kiállítás nyílt A sándorfalvi vadászat szépsége címmel a kastélyban. A több termet felölelő tárlaton többek között kormorán, szalakóta, gyöngybagoly, vaddisznó és egyéb, kisebb emlősök preparátumai is megtekinthetők, továbbá archív, vadászatok során készült fotók a kastély hajdani uráról, a Pallavicini-családról. Az egyik fényképen jól látható, hogy az őrgróf vadászatainak még Ferenc Ferdinánd főherceg is látogatója volt. Emellett megtekinthető a család hajdani, szemet gyönyörködtető porcelán étkészlete is.

Az est sztárfellépői a Shygys, majd Korda György és Balázs Klári voltak.