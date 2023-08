Akadtak a csillogó-villogó verdák között érdekességek, különlegességek is, például a helyi Széplaki Tibor már csak formájában a német márkára emlékeztető, utastérben „kibelezett” versenygépe a motorháztetőn kivezetett kipufogóval. A két miniautó is ide sorolható: a motoros BMW és a lábbal hajtható Lada. Utóbbit a szervező, Csányi Róbert hozta, és buliból regisztráltatta is – ott állt normál méretű társa kerekénél.

– A péntek jól sikerült, Dévényi Tibi bácsi nagy bulit csinált és eddig a szombatra sem panaszkodhatunk. Az esőtől kicsit tartunk, jó lenne ha estig megúsznánk szárazon – mondta Csányi. Szervezőtársa, Makány Ákos azt tette hozzá: már fáradtak, de szívesen kitartanak éjszakáig, hajnalig. Az még messze volt. A faluház egyik termében a szerzők dedikálták és adták át az igénylőknek a Csengele krónikája 2. kiadását. A szabadban különböző vetélkedők zajlottak. Népszerű volt a lendkeréktartás férfi, női és gyerek kategóriában, és a gyorsasági verseny a színpadon. Utóbbi megfejtése, zsinórra kötözött autómaketteket kellett „visszatekerni” a garázsba. És még a lendkerékről: az egyik női induló, igaz a könnyebbet, közel 3 percig tartotta – ki lehet próbálni. Ja, és ahogy mondják: nem szeretnék tőle egy pofont kapni...

A gumiégetés, a pörgés-forgás nagy sikert aratott. Akárcsak a lánykérés: az egyik driftelő autóból kiszálló, alaposan meglepett barátnője kezét kérte meg térdelve a férjjelölt. Nem tudjuk, csak reméljük, hogy igent mondott... A szervezői aggodalom sajnos jogos volt: a driftelést még megtartották, utána jött az eső. A felvonulás, kisebb létszámmal még megvolt, de a dj-k, Sterbinszky, Timo és Jaki már nem szerepelhetett. Ezt később pótolják – közölte lapunkkal Csányi Róbert és Tóth Tibor.