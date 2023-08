A világ legjelentősebb biotechnológiai és gyógyszeripari vezetői, rangos tudósok találkoztak Tajvan feltörekvő biotechnológiai cégeivel a sziget fővárosában, Tajpejben. A 2023. július 26-30. közötti „BIO Asia – Tajvan 2023” nemzetközi konferenciába a 2022-es Tang-díjat elnyert kutatók, így Karikó Katalin, a többszörös akadémikus is bekapcsolódott: online előadást tartott „Az mRNS fejlesztése terápiás alkalmazásokhoz” címmel.

Az „új mRNS-technikák a sejteket gyárakká változtatják”. Ezt a technológiai forradalmat is elismeri a 2022-es Tang Prize, Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a BioNTech volt senior alelnöke, a University of Pennsylvania adjunct-professora és két kutatótársa – az amerikai Drew Weissman (UPenn) és a kanadai Pieter Cullis (University of British Columbia) – közös díja. Az mRNS-alapú orvosi technológiát felfedezéseivel és munkájával megalapozó három kutató mellett 2022-es Tang-díjas még a fenntartható fejlődés kategóriában Jeffrey D. Sachs; a Kína-tanulmányokban Jessica Rawson és a jogállamiság terén: Cheryl Saunders is.

Az „ázsiai Nobel-díjnak” szánt kitüntetést a Nobel-díjasok közül már elnyerte James P. Allison és Tasuku Honjo (2014), valamint az Emmanuelle Charpentier és Jennifer A. Doudna (2016) kutatópáros is. A Tang Prize az élet- és orvostudományi kutatásokat elismerő 9. legnagyobb presztízsű elismerés az egyetemi világrangsorokat is befolyásoló 17 díj listáján. A Nobel-bizottság által nem preferált – biogyógyszerészet, fenntartható fejlődés, Kína-tanulmányok és jogállamiság – területen dolgozó kutatókat 1,7 millió dollárral jutalmazza a Samuel Yin tajvani üzletember által alapított kitüntetés.

A kétévente oda ítélt Tang Prize 2022. évi kitüntetettjei Tajpejbe érkeztek, 2023. augusztus 1-jén vették át az aranyszalaggal kört formáló díjat és az ehhez tartozó oklevelet. Az ünnepségen Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetemen biokémikussá lett tudós életrajzát az Academia Sinica képviseletében Wen-Chang Chang professzor ismertette. Kisfilm mutatta be a Tang-díjat elnyert kutatók tudományos eredményeit, együttműködését. Karikó Katalin a kollegái nevében is köszönetet mondott az elismerésért. Rövid beszéde végén hangsúlyozta: „Miközben átveszem a Tang-díjat, azokra a fiatal lányokra gondolok, akik – hozzám hasonlóan – kíváncsiak a természet jelenségeire. Arra szeretném őket bátorítani, hogy maradjanak kíváncsiak, higgyenek magukban, váljanak tudósokká és tegyenek egy jobb világért!”

A 2022-es Tang Prize átadó ceremóniája és az ünnepséget követő napon tartott előadás-sorozat megtekinthető a legnagyobb videomegosztó portálon.

