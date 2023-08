Anya, mindent megvettél már a gyereknek? Sima füzet, csíkos füzet, kockás füzet megvan? Franciakockás? Még csak másodikos, mi a fenének az? Be is kéne csomagolni. Mibe legyen, ilyen átlátszó izében vagy papírban? 28 füzete van, én biztos nem állok neki egyesével. Vignetta! Piros-kék postairón, hurkapálca, logikai készlet, tempera. Műanyag hőmérőt honnan veszünk? A szülői csoportban írták, hogy az is kell. Papír mérőszalag. Úgyis elszakítja az első héten. Iskolatáskából megint kell új? Mi az, hogy már nem szereti a régit? Én ugyanazzal a csatossal jártam nyolc évig. Jól van, megvesszük azt is. Negyvenezer? Ne őrjíts meg, ennyi pénzért remélem beszélni is tud. Tornazsák is kell? Mi lett a tavalyi helókittis-májkráftossal? Elhagyta? Most meg barbis-oppenhejmeres kell neki. De ha ezt is elhányja valahova, jövőre nem lesz másik, az holtbiztos.

Mi az, hogy váltócipő, meg kinti és benti tornacipő? Mi ez a gyerek, százlábú? Ezt már jobb, ha össze se adjuk. Rajta van a listán? Nem is láttam. Ja, hogy kétoldalas volt. Én a félfamentes rajzlapoknál feladtam. Osztálykirándulásra hova mennek, mondta már az Etelka néni? A kandácspiszkai bazaltlábnyokhoz? De miért négy napra? Biciklivel? Elég kemény túra lesz a kicsikkel a tanároknak is. Mi, felírtál kísérő szülőnek? Kösz, rendes vagy. Majd veszek ki szabit. Az évnyitóra kell valami? Virágcsokor, bonbon, ajándék most szerintem nem kell, azt csak évzárón szoktuk, nem? Jól van, azért majd nézek valamit előtte. Gyerek mit vegyen fel? Sötét szoknya, fehér ing. Harisnya nem kell, így is dög meleg van. Na, nézzük át még egyszer, valamit úgyis kifelejtünk. Úristen, mindjárt becsöngetnek!