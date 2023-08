A napokban jelent meg Borbás Edina hatodik regénye, melyet kedden délután Szegeden dedikált. A hódmezővásárhelyi írónő Igen? című műve egyből az Álomgyár Kiadó sikerlistájának második helyén nyitott, ami azt mutatja: sokan várták már, hogy 3 év után ismét olvashassanak tőle.

– Rengeteget dolgozok videoklipek, reklámok készítésén, sőt egy dokumentumfilmen is, így nem volt sok időm a regény megírására. Év elején már megvolt a történet tervezete és nyárra ígértem a kiadónak. Aztán úgy alakult, hogy hirtelen a nyakamon volt a határidő, és mint tudjuk, ez a legjobb múzsa. Öt hétig fel sem álltam, így készült el – mesélte lapunknak az írónő.

Fotó: Gemes Sandor

A történet szerint Lena, a tönkrement péklány egy napon telefonhívást kap: egy milliárdos, Dante szeretne vele megismerkedni és egy hónap múlva választ feleséget. Összesen hárman vannak versenyben, látni egyiküket sem akarja, csak a hangjuk és az egyéniségük alapján dönt majd. A lányok pedig csak nyerhetnek: akiből nem lesz menyasszony, 100 ezer eurót kap és garantálják biztonságukat is az „ismerkedés” alatt.

– A vakszerelem most felkapott téma, épülnek erre valóságshow-k is. Számomra is izgalmas volt ez a dolog, milyen lehet belevágni ismeretlenül egy házasságba, ez adta az alapötletet – beszélt a könyv születéséről Borbás Edina. Hozzátette: ez lett élete eddigi legromantikusabb története, ráadásul férfi főszereplőjébe egy kicsit ő is beleszeretett.

– Nagyon izgalmas karakternek találom – magyarázta nevetve, mivel közben férje is ott ült mellette. Nemcsak a műfaj volt azonban újdonság írói életében, hanem az is, hogy a történetet két szemszögből, a férfiéból és a nőéből mutatja meg az olvasóknak. Ilyennel korábban még nem próbálkozott. A regényben pedig a romantika mellett helyet kaptak olyan komolyabb témák is, mint a félelmek, az átugorhatatlannak tűnő lelki akadályok leküzdése.

Borbás Edina lapunknak elmondta, bár intenzív 5 hét volt a történet megszületése, melyet egy üres lakásba elvonulva hozott létre, könnyen írta azt meg.

– A család ilyenkor elfogadja, hogy reggel elmegyek és este jövök csak haza, mert ha a mindennapi munkákra, a háztartásra is gondot kell fordítani, akkor nem tudok koncentrálni. Lelkileg egyébként mindig ki szokott fárasztani az írás annak ellenére, hogy közben én magam is jól szórakozok, de most csak izgalom volt bennem, az utolsó mondatok leírása után. Ez volt az első könyvem, ami után úgy éreztem, hogy szeretném folytatni. Erre egyébként már meg is vannak a tervek: a következő részben a mellékszereplők kapnak majd nagyobb hangsúlyt. Már el is kezdtem az előkészítést, hiszen azt is elárulom, hogy szakemberekkel is szükséges beszélgetnem hozzá, hogy a történet hiteles legyen – beszélt terveiről.