– Dávid előbb megépítette a tornyot, de én is gyorsan felépítettem és ugyanakkor kezdtük el a dobást, és végül hamarabb bedobtam – mesélte Flóri a sorversenynél. A sátor alatt kézműveskedni lehetett, közben kedves kis vallásos dalok szóltak. A gyerekek színeztek, rajzoltak, egyikük pillangót, a másik delfint, aztán volt, aki borítékot hajtogaott, de azt még nem tudta, mit fog beletenni. Egy asztallal arrébb is komoly munka folyt, ott gyurmázni lehetett. Délután érkezett az ugrálóvár, volt még lovaskocsizás és bábelőadás is. Ez egy süniről szólt, aki megismerkedett a szeretet erejével.