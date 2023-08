A kiállításon vannak törpepapagájok, pintyfélék, fürjek, ara és kakadu is. A legolcsóbb madarak értéke párezer forint, de vannak félmillió forintos szárnyasok is. Sőt, kifejezetten ritka fajok is. Ilyen például az ametiszt fényseregély vagy a csuklyás papagáj.

Látható világbajnoki első és második helyezett madárpinty, amelyek szépségük miatt különlegesek, illetve a kifejezetten egyedi színű kék mutációjú barnald, ami igen nehezen megfizethető példány

– mutatta a legérdekesebb madarakat Bencsik Dominik. Ő egyébként egy kézhez szoktatott papagájjal, Kokóval járja a rendezvényhelyszínt, az ötéves állatot bárki megfoghatja vagy simogathatja. Egyedül az ékszerekre kell odafigyelni, mert a papagáj egyből igyekszik elcsenni az arany holmikat. Vígh Lajosné is kézbe vette pár percre, még meg is puszilgatta.

Imádom a madarakat, ezért is jöttem el a kiállításra. Nekem nincs, mert ebben a korban már nem szeretnék háziállatot, de ez a gyűjtemény nagyon tetszett

– beszélt élményeiről.