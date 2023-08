Minden erejével azon igyekszik, hogy valamiképpen megszabadítsa magát a parazita entitástól, ám egy idő után muszáj szembenéznie a sorsával. Muszáj elfogadnia magát, mert Kék Bogár és Jaime immár egy és ugyanaz. A cselekmény előbbi ismertetése is elárulja, hogy a Kék Bogár egy eredettörténet. Az elsődleges célja, hogy megismertesse és megszerettesse a nézőkkel az első latin-amerikai szuperhőst. A DC háza táján annyira figyeltek az autentikusságra, hogy a rendezői széket a Puerto Ricó-i születésű Angel Manuel Soto foglalhatta el. Természetesen magát a címszereplőt is egy dél-amerikai felmenőkkel rendelkező színész formálta meg, nevezetesen Xolo Maridueña. Jaime/Kék Bogár családtagjai is mind-mind az elnyomott spanyolajkú kisebbséget képviselik, akik között találunk tisztes családapát és családanyát, szeleburdi húgocskát, badass nagymamát, valamint egy lázadó természetű, összeesküvés-hívő nagybácsit is.

Az ellenoldalt, vagyis az elnyomók oldalát Victoria Kord képviseli, akit a pályafutása során szebb napokat is látott Susan Sarandon alakít. Ő annak a cégnek a vezetője, aki a csúcstechnológiát kizárólag katonai célokra használná, és ezért fáj neki, hogy az elementáris erejű szkarabeuszt valaki eltulajdonította a vállalat háza tájáról. Carapax névre hallgató morcos szuperkatonájával meglátogatja a Reyes famíliát, ahol azután kő kövön nem marad. A Kék Bogár a maga két órás játékidejével bizonyos mértékig elszórakoztat, de meglepni nem fog. Unalomig ismert történetbonyolítás és karakterek, olykor bájos, máskor szimplán gyermeteg poénok jellemzik a filmet. Hogy félig telinek vagy félig üresnek látjuk a végeredményt, az attól függ, mennyi szuperhősmozit láttunk mindezidáig.

5/10