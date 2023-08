Pénteken ősbemutatót tartanak a Szegedi Szabadtéri Játékokon: az Ezeregy éjszaka című worldmusical-t itt láthatja először a közönség. Az érdeklődés óriási: a hat előadás mindegyike teltházas, vagyis 24 ezren már előre bizalmat szavaztak a monumentálisnak ígérkező produkciónak. A színvonalra garancia lehet többek közt a dalszerző személye is: Geszti Péter már olyan sikermusicaleket tudhat a háta mögött, mint a Dzsungel könyve és a Pál utcai fiúk. A zenész, producer, reklámszakember a hét elején podcast műsorunk vendége volt, ahol többek között a produkcióról és az ahhoz fűzött elvárásokról is beszélt.

– Tizenhét évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni ezzel a darabbal, akkor írtam le az első mondatait. Majdnem olyan sokáig csücsült ez a darab egy üvegben, mint a dzsinn a történetünkben. Az én életemben nem volt még olyan alkotói projekt, aminek ilyen sokáig tartott volna kiforrnia magát – beszélt az előzményekről. Hozzátette: talán pont ezért is vált ennyire fontossá számára.

– Mostanra kiegészítettem a dalszövegírói szerepet a kreatív produceri tevékenységgel. Ez azt jelenti, hogy mindenbe beleszóltam a zene és a szöveg elkészítésétől a szereplők és a stáb kiválasztásán át a jelmezekig, díszletekig. Most is a múlt hét vasárnap óta ott ülök minden próbán és jegyzetelek. Ugyanakkor senkinek nem akarom korlátozni az alkotói szabadságát, ezért csak ötleteket dobok fel és Juronics Tamás rendező dönti el, hogy ebből hasznosít valamit vagy nem. És ha valamire azt mondják az alkotótársaim, hogy nem, akkor teljes nyugalommal tudok elbúcsúzni az ötleteimtől. Ha azt látom, hogy a másiké is ugyanolyan jó vagy jobb, mint az enyém, nem csinálok belőle presztízskérdést, mert az a cél, hogy az előadás legyen minél jobb, nem az, hogy egómeccseket játszunk. Rengeteg motivációs és inspirációs előadást tartok, és amikor arról beszélek, hogy nyitottan kell gondolkodni, azt nem csak másoknak javaslom, én is eszerint élek – mondta Geszti Péter.

Arra a kérdésre, milyennek látja a darabot, mely 17 év után pénteken végre megelevenedik, azt válaszolta: brutálisan jónak ígérkezik.

– Engem is meglepett, hogy ezen a hatalmas színpadon, ebben az óriási térben milyen jól működnek dolgok. Például én nem szeretem a színházakban a háttérvetítéseket, de itt most kaptak egy jó ízlésű és nagy hatásfokú szerepet, amitől az egész még jobb lett. Ki merem jelenteni: nincs ma Magyarországon olyan színházi előadás, ami ennyire látványos, modern és friss lenne, mint ez – fogalmazott.

Geszti Péter elégedett azzal, ahogyan 17 év után Szegeden megelevenedik az Ezeregy éjszaka című musical. Fotó: Karnok Csaba

Geszti Péter tehát elégedett a végeredménnyel, kérdésünkre pedig elárulta: nem nyomasztja, hogy mindenki nagy sikerre számít, főleg az előző két musicale után.

– Minden alkotó, aki nem veszítette el a valósággal való viszonyát, tudja, hogy az, hogy korábban sikerült valami, nem biztosíték arra, hogy most is sikerül. Ráadásul én öregedtem annyit, hogy már nem a siker a fontos számomra, hanem hogy értékes legyen, ami létrejön. Lehet, hogy mások azt nézik majd, hogy lesz-e olyan jó, mint a korábbiak, engem azonban nem ez foglalkoztat, hanem hogy a dalok jók legyenek és hogy megtalálják az utat az emberek füléhez és szívéhez. A siker egyébként senkinek nem jár, azért meg kell dolgozni. De annyi melót raktunk ebbe bele Tasnádi Istvánnal és Monori Andrással, hogy megérdemli a darab, hogy sikeres legyen. Én mindenesetre – akármilyen is lesz a fogadtatása – felhőtlenül boldog vagyok, hogy végre megvalósul – fogalmazott Geszti Péter.