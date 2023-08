Augusztus 19-én a X. Homokháti Búcsúra várják a térség egyházközségeit. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Mórahalom város önkormányzatával 2012-ben alapította a Szent István Kenyere Búcsút. Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, aki akkor országgyűlési képviselő is volt, kezdeményezte a megyéspüspöknél, hogy az egyébként ezer szállal egymáshoz kötődő homokhátiaknak legyen egy nagy közös ünnepük, amelynek megfelelő időpontja lenne az államalapítás és az államalapító I. Szent István király emléknapja.

A fontos és szép hagyományt azóta is tartják a homokhátiak, így idén is szeretettel hívják a Homokhátság egyházközségeinek minden tagját augusztus 19-én, Szent István király ünnepének vigíliáján, az idén tizedik alkalommal megrendezendő Homokháti búcsúra. Az egy évtizedes hagyományoknak megfelelően Zákányszékről idén is gyalogos zarándoklat indul Mórahalomra.

Az Aranyszöm Rendezvényházban 17 órakor kiállítás nyílik vajdasági oltárterítőkből, 18 órától Kovács Nóri népdalénekes a búcsú vendége, akinek munkásságát a Magyar Állam nemzeti értékké nyilvánította. A magyar énektanár, énekművész, aki 2000-ben elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere díjat hazafias, vallásos dalok avatott előadója. Az ünnepi mise 19.30-kor kezdődik, Székely János, a Szombathelyi egyházmegye püspöke celebrálja. A mise után fáklyás körmenet indul a városon át, majd minden résztvevőt bivalygulyásra lát vendégül Mórahalom városa.