A Perseidák meteorraj csúcsa idén augusztus 12–13-ára esik, a kellően sötét égbolton ilyenkor az ember percenként akár egy-egy „hullócsillagot” is láthat. Az Egy Hét a Csillagok Alatt országos programsorozat keretében a Szegedi Csillagvizsgáló ismét megrendezi különleges programját a Perseidák hullócsillagzápor maximumának éjszakáján. Szombaton több távcsővel is kitelepülnek a Kertész utcába, ahol bárki ingyen és előzetes bejelentkezés nélkül megszemlélheti a csillagos égbolt távoli és halvány látványosságait. Ezzel párhuzamosan a focipálya melletti észlelőréten pedig közösségi hullócsillaglesre invitálnak mindenkit, ahol lézeres csillagképtúrákat és kvízjátékot is tartanak. A program 19.30 órakor kezdődik. Nagymágocson a Rákóczi utca lapos tetületén 22 órától várják az érdeklődőket távcsöves bemutatóval, hullócsillaglessel és lézeres csillagképtúrával. Szentesen pedig járdacsillagászatra invitálja a csillagos égbolt iránt érdeklődőket a Szentes Városi Könyvtár. Mindehhez lekapcsolják a környező fényeket, így a belvárosból is ideális körülményeket teremtve a távcsöves bemutatóhoz.