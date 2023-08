Hiába készülnének hétvégén a mártélyiak a közösségi programjukra. Bár valóban szerepel a Mártélyi Kavalkád a vásárhelyi programfüzetben, a rendezvénynek nyoma sincs a településen.

Détár Zoltán: Gumicsizma a zongorán

„A majdnem sikeres városi naptár és programfüzet szerint augusztus 4-6. között újra megrendezik a kavalkádot Mártélyon. Pontosabban majdnem, mint minden mostanában Vásárhelyen. Pedig Márki-Zay Péter megígérte tavaly, sőt, meg is erősítette a programot a mindenkihez eljuttatott naptárában. Erre az időpontra most mégis bazi nagy dinnyehabzsolást és csilicsócsálást hirdet a Kossuth téren. Kultúraváltás közpénzből Márki-Zay Péter módra... Akkor mégis mikor hazudott Márki-Zay Péter: tavaly, amikor azt mondta, hogy ez nem »MZPutz« rendezvény, hanem a hamvaiból feltámasztott kavalkád vagy most? Attól tartok a kultúraváltás megtörtént, csak a zongorán felejtették a gumicsizmát a megálmodói” - írta a lapunkhoz eljuttatott olvasói levelében Détár Zoltán.

40 ezer embert mozgatott meg hajdan a kavalkád

Korábban komoly, mintegy 40 ezer embert megmozgató rendezvény volt a Mártélyi Kavalkád. A tizedik, 2005-ös rendezvény után úgy döntött a mártélyi önkormányzat, hogy szüneteltetik a programot, mert egy kistelepülésnek gondot jelent 40 ezer vendég ellátása. 2014-ben volt egy próbálkozás az újraélesztésére, de évekig nem történt semmi, egészen tavalyig, amikor Hódmezővásárhely 8,2 millió forintos támogatásával az üdülőterületen ismét megrendezték a kavalkádot, aminek a zárónapja egybeesett a mártélyi időközi választással.

Tavaly nyáron sokan szóvá tették, hogy a kavalkád Putz Anita kampányrendezvényévé vált. Végül a mártélyiak kavalkád meg Rocker Zsolti ide vagy oda, nem őt, hanem Ambrus Istvánt választották polgármesterré.

Hogy idén a beharangozottakkal ellentétben miért nem lesz kavalkád Mártélyon, erről Márki-Zay Pétert, Vásárhely polgármesterét is megkérdeztük.

– Vásárhelyre idén a Bagossy Brothers Companyt szerettük volna meghívni, de nekik csak augusztus 11-re volt szabad időpontjuk. Ezért döntöttünk úgy, hogy augusztus 11-től rendezzük meg a Szent István napi programokat, aminek a zárónapja augusztus 20. lesz. Cserébe valóban nem lesz kavalkád. Tavaly egyébként a mártélyi önkormányzat aktívan közreműködött a szervezésben, idén ez a feltétel hiányzik. Mártély önkormányzata nélkül nem szerettük volna a kavalkádot felvállalni – mondta a vásárhelyi polgármester. Azt is hozzátette, ebben a kérdésben az új mártélyi vezetés nem kereste őket. – Szerintem mi kerestük őket, de nem mutattak semmi hajlandóságot. De ezt nem én intéztem – mondta Márki-Zay Péter.

Ambrus István: Egy éve kampányrendezvénynek használták

Megkérdeztük Ambrus Istvánt, Mártély polgármesterét is a kavalkádról.

– Nem keresett bennünket senki idén a kavalkáddal kapcsolatban. Egy évvel ezelőtt ez egy kampányrendezvény volt, amit nem mártélyi pénzből, nem Mártély területén rendeztek meg, hanem az üdülőterületen, ami Vásárhelyé – mondta Ambrus István. Hozzátette, tavaly ilyenkor tetemes adóssággal vette át a mártélyi önkormányzatot, aminek a napokban fizették ki az utolsó részletét.

– Büszkék vagyunk rá, hogy kilábaltunk az adósságból. Felelőtlenül nem ígérgethetek, de amikor eljön az ideje, ha megerősödünk és megtehetjük, akkor belevágunk a kavalkád újbóli megszervezésébe. A vásárhelyi önkormányzatnak egyébként nincs köze a kavalkádhoz, ezt mártélyiak találták ki sok-sok évvel ezelőtt – fogalmazott Ambrus István.