Az ünnepségen a díszpolgári címet jelképező oklevelet és gyűrűt Lázár János miniszterrel együtt adta át az idei kitüntetettnek, Lenhardt Béla népi iparművész szíjgyártónak. Az új díszpolgár családi vállalkozása 150 éve működik, a mesterség apáról fiúra szállt. Lenhardt Béla a Délmagyarországnak az ünnepi pillanatok után azt mondta, nagyon meglepte a díj, de örömmel és boldogan fogadta.

Úgy érzem, ez nem csak személy szerint nekem, de az egész családnak, az ősöknek, a 150 évnek is szól

– mondta a mester.

Az ünnepség ezt követően a Szent István Király pélébániatemplomban folytatódott, ahol Kiss-Rigó László megyéspüspök celebrált ünnepi szentmiséét. Beszédet mondott Lázár János, a térség országgyűlési képviselője, építési és beruházási miniszter is. Egyebek közt arról beszélt, hogy Szent István keresztény programja ma is aktuális, nem szorul megújításra vagy cserére, még ha tőlünk nyugatabbra ezt másként is gondolják sokan.

Mi úgy gondoljuk, hogy ez 1023 évvel a gondolat megvalósulása után még mindig működik. Ez megtart az időben, képes békét és gyarapodást hozni – hangsúlyozta. Hozzátette, az elmúlt bő ezredév tanulsága az, hogy azok a népek maradtak meg, azok nem veszítették el a nyelvüket, kultúrájukat majd az önrendelkezésüket is, amelyek képesek voltak önálló államot alapítani, majd azt megtartani

– közölte. Kiemelte, az erős magyar nemzetállam a magyarság megmaradásának záloga, ezért augusztus 20-a egyben a magyar nemzeti megmaradás ünnepe is.