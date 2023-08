A főszervező, Csikota József, a Makói Magán Zeneiskola karnagy-igazgatója az esemény sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy 30 éve, az intézmény alapítását követően rendezték meg az első találkozót, így most jubileumot ünnepeltek. Az első ilyen rendezvényre csak néhány együttes jött el – most tíz országból érkeztek zenekarok, az összesen 500 fúvóst háromszor is láthatta-hallhatta a makói közönség.

Elsőként a Magyar Honvédség hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara, valamint Kiskőrös fúvószenekara muzsikált a Makovecz téri zenepavilonban. Játszott később egy projektzenekar, amelyet a Szegedi Tudományegyetem és a makói Magán Zeneiskola, illetve az észtországi Tartu fúvószenekarának tagjaiból szerveztek meg, a muzsikusokat pedig tíz karmester dirigálta. Szent István napján pedig az összes zenekar, mind az ötszáz zenész játszott egyszerre.