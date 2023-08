Ahhoz, hogy a szünidei táborozás kalandjai ne csupán élményként maradjanak meg, de elmélyüljön a megszerzett tudás is, a múzeumpedagógusok sokféle ötletet bevetnek. Selmeczi-Tóth Andrea, a vásárhelyi Tornyai János Múzeum munkatársa például szerda délelőtt kirakós játékot készített a neves vásárhelyi festő, Tornyai munkáinak másolatából. A 6-11 éves gyerekek élvezettel tologatták a darabokat az Alföldi Galériában, majd a teljes képet ismerve megkeresték annak eredetijét. Ahogy azt a művelődésszervező-múzeumpedagógus is hangsúlyozta: a játékos aktivitással élvezetesebb számukra az ismeretszerzés. Fontosak számukra a kapcsolódási pontok ahhoz, hogy később is könnyebben felidézzék a látottakat, hallottakat. Egészen egyszerűen, ha a mozaikdarabokat összerakják és megkeresik a kép eredetijét, majd beszélnek is a látottakról, az már egy összetett kapcsolódás. – Apró lépésekkel haladunk, a színek, a formák, a történetek felől közelítve a nevezetes festőhöz és munkáihoz. Jó kis csapattal van dolgom, kíváncsiak, benne vannak a kalandokban – hangsúlyozta Selmeczi-Tóth Andrea kérdésünkre.