Rita Oráról már sok mindent tudunk. A gyönyörű énekesnő az egykori Jugoszláviában, albán szülők gyermekeként látta meg a napvilágot és alig volt egy éves, mikor a családja Londonba költözött. Azt is tudjuk, hogy születési neve nem is Ora, hanem Sahatçiu. Az kevésbé ismert, hogy az eredeti neve jelentése „órakészítő”, a választott Ora pedig albánul „időt” jelent. A kis Rita már korán megismerkedett a színpad világával, imádott énekelni, tanárai pedig bíztatták a szülőket, hogy az ifjú tehetséget ne hagyják elkallódni, és írassák be Ritát a Sylvia Young iskolába. Ide járt például Amy Winehouse is, Emma Bunton a Spice Girls-ből vagy a szintén koszovói albán származású Dua Lipa is.



Rita Ora debütáló albuma 2012-ben jelent meg, a kislemezei közül pedig három is a brit slágerlista élén landolt, így abban az évben ő jegyezte a legtöbb listavezető dalt a hazájában. 2018-ban jött ki második lemeze, erről négy dal is bekerült a brit slágerlista top 10 közé, ezzel egy 30 éves rekordot döntött meg: ő lett a legtöbb top 10 dallal rendelkező brit női előadó a listán.



Idén pedig bejelentette harmadik albumát, aminek felvezető dalát az elmúlt fél évben már majd’ hatmillióan néztek meg a videómegosztón. A Coca-Cola SZIN-re pedig érkezik majd az élő show, először Magyarországon az új dalokkal, ami igazi ajándék lesz a rajongóknak az idén 55 éves bulifolyamon.