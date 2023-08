A kiállítás gerincét a fotók adják, rengeteg csoportképen lehet keresgélni a rokonokat, ismerősöket. Emellett azonban a régi óvodai világot is megidézik különböző tárgyakon keresztül. Berendeztek például egy régi játszósarkot tüske építővel, fakockákkal, diavetítővel és babákkal. De látható a kiállításon egy korabeli kempingágy is moncsicsis ágyneművel, ami a délutáni pihenésről lehet több generációnak ismerős, kialakítottak egy étkezősarkot is a retro menzai étkészlettel és a klasszikus, apró székekkel, az óvoda pincéjéből pedig előkerültek régi konyhai eszközök is, melyeket szintén bemutatnak a tárlaton.

A kiállításhoz 15-en adtak személyes tárgyakat, fényképeket, a törzsanyagot Viziné Kurucz Ida biztosította, aki 12 évig volt a település óvodavezetője. Papp Renáta polgármester szintén kiállító: több óvodás fényképe mellett egy akkori rajzát is megtekinthetik az érdeklődők.

A különleges tárlat két hétig lesz látható a művelődési házban, aztán átköltöztetik az óvodába és kibővített formában nyitják meg a születésnapi rendezvényen, hogy a mostani gyerekek is megismerjék, milyen játékokkal játszottak és hogyan töltötték óvodás éveiket szüleik, nagyszüleik a településen.