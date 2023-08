Addig sem maradnak kulturális programok nélkül a csanádpalotaiak, amíg a helyi művelődési ház korszerűsítés miatt zárva van. Hájas Rita intézményvezető azt mondta, legközelebb az augusztus 20-át fogják megünnepelni, mint mindenütt másutt, de már készülnek az év legnagyobb rendezvényére, a városnapokra is, amit szeptember 22-én és 23-án ünnepelnek. – Elsősorban helyi kulturális csoportok, az iskolások és az óvodások lépnek majd fel, de meglepetésekkel is készülünk – tette hozzá.

A művelődési háznak egyébként évente harminc-harmincöt rendezvénye van. Nem csak saját szervezésű: aktívak a helyi egyesületek is, így például a citerakör, a Csibész ifjúsági egyesület, illetve a színjátszókör. Most, hogy a kultúrotthonban munkások dolgoznak, a városháza földszintjén, az egykori pénzintézeti fiókban kaptak helyet, de szándékukban áll újra berendezni a tájházat, és a helyi kézműveseknek is szeretnének bemutatkozási lehetőséget teremteni, illetve kézműves szakkörök is működnek.

Az első magyar színigazgató, Kelemen László nevét viselő művelődési ház felújítása júliusban kezdődött el. A munka befejezése az év végén várható.