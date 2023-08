Ha ön is rendelkezik olyan fényképpel ami a régi időkből származik, és szeretnék ha digitalizálva is megmaradna, akkor hozza be fényképét augusztus 14-ig a faluházba, és a faluház munkatársai segítenek önöknek. A fényképekből kiállítást készítenek a faluház előterében, amit a Farm Fest második napjától, azaz augusztus 26-tól lehet megtekinteni.