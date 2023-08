Igazi nyári hangulatú, családi programokkal, koncertekkel fűszerezett fesztivált lesz hétvégén Makón. A 43-as út egy szakaszát a sörfőzdék veszik birtokba.

A Balkán Fanatik, a Hooligans, a Kowalsky meg a Vega, a Vad Fruttik és Pápai Joci is fellép az augusztus 11-e és 13-a között rendezendő makói Sör és Grill Fesztiválon. Hét sörfőzde 25 különféle sört kínál majd, de lesz Kiskaska kézműves vásár is, gyerekprogramokkal, finom ételekkel és grill versennyel. Mint azt Farkas Éva polgármester a keddi sajtótájékoztatón elmondta, a makói önkormányzat elkötelezetten tesz azért, hogy népszerűsítse a település turisztikai értéket. Idén ezért minden hétvégére szerveztek tematikus szabadtéri programokat, az önkormányzati kulturális intézményekkel, sportlétesítményekkel együttműködve. De bevonták a helyi civil szervezeteket és egyesületeket is. A hétvégi rendezvényen pedig – a borfesztivál gyakorlatához hasonlóan – egy támogatásra kiválasztott civil szervezetnek indítanak gyűjtést.

Kozák Erika, a Marosmenti Vállalkozók Szövetségének elnöke azt emelte ki, hogy sokan érdeklődtek az utoljára 2019-ben megrendezett Kemencés és Hagymás Fesztivál folytatásáról, amelyet addig 17 éven át minden esztendőben megrendeztek. Éppen ezért csatlakoztak örömmel a hétvégi fesztiválhoz. Grillezés nélkül ugyanis nincs nyár, hiszen ez az egyik legnagyszerűbb családi program.

A sajtótájékoztatón Barna Gábor irodavezető arról beszélt, hogy hétfőtől már építik a rendezvény helyszínét, egyúttal megkezdődtek a részleges útlezárások is. A Korona parkoló éppen ezért már nem használható, ott állítják fel a gasztro udvar faházait. Péntektől a 43-as úton a két körforgalom közötti szakaszt zárják le, amely vasárnap éjfélig nem használható. Ott rendezik meg a szombati grill versenyt is, amelyre várják a jelentkezőket. Elhangzott, hogy saját eszközzel is lehet nevezni, de mindenképp kérik az előzetes regisztrációt.