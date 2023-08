A sorozatban ábrázolt repülőgép útja országokon ível át, konkrétan Dubaiból London felé tartunk. Az akció valós idejű, ami azt jelenti, hogy a hét epizód összjátékideje kvázi megfelel a repülő menetidejének. Jómagam hétről hétre követtem az eseményeket, ahogyan maguk az epizódok elérhetővé váltak, jóllehet az Eltérített járat sokkal hatásosabb, ha egy ültő helyünkben végignézzük a teljes sorozatot. Elbán kívül más ismert arcot nem találunk, de nem ez a lényeg. Örvendetes mindenesetre, hogy mi, magyarok is képviseltetjük magunkat a sorozatban, méghozzá igen számottevő módon, hiszen egy feszült jelenet erejéig még a TEK is megjelenik. Érthetetlen azonban, hogy miért nem tudtak találni egy valóban magyar színésznőt a másodpilóta szerepére, aki a sorozat világában ugyan magyarnak adja ki magát (a vezetékneve rendkívül ötletes: Kovács), egy magyar ajkú rögtön levágja, hogy a hölgy nem magyar (utána is néztem, és kiderült, hogy Anna Kovácsot egy svéd színésznő, bizonyos Kaisa Hammarlund játssza). Még szerencse, hogy a magyar reptéren dolgozókat ténylegesen magyarok játsszák – ennyire azért minket is képesnek tartanak, igazán köszönjük szépen! A legnagyobb izgalmak persze Londonban várnak bennünket, noha addig sem unatkozunk. A sorozat remekül váltakoztatja a feszült és csendesebb jeleneteket. Mindemellett sajnos nem váltja be maradéktalanul azt, amit Elba karaktere ígért, legalábbis számomra kevés volt az igazán kiélezett párbeszéd Sam Nelson és az eltérítők között. Egy-két zseniális húzása persze így is akad Samnek, és talán azzal magyarázható a spórolás, hogy az alkotók tényleg nem akartak egy talpraesett, ám mégiscsak egy egyszerű állampolgárból szuperhőst kreálni.

Ahol megcsúszik a sorozat, az a néhol felbukkanó illogikus lépések. Hőseink olykor olyanokat mondanak vagy tesznek, amik nehezen érthetőek, vagy csak szimplán erőltetettek. A drámai él is lehetne mélyebb, hiszen mindent azért nem lehet eladni Idris Elba bociszemeivel. A befejezés nekem bejött, bár kétségtelen, hogy hagy némi hiányérzetet maga után. Akik szeretik a gépeltérítős filmeket (Liam Neeson-rajongók előnyben), azok igazán értékelni fogják, hogy most egy olyan minisorozatot nézhetnek végig, ami játékidejével 3-4 ütős akciófilmet is kitesz.