Az együttes először a San Javier-i Auditorio Municipal Parque Almansában lép fel kedden, majd Mallorcára utazik tovább, ahol az Auditorium Palma de Mallorca színpadán táncolnak. Mindkét alkalommal Carl Orrf remekművét, Juronics Tamás népszerű koreográfiáját, a Carmina Buranát adják elő. A darab szemléletesen ragadja meg egy képzeletbeli barbár közösség félelmeit és örömeit, miközben a saját túléléséért folytat küzdelmet. Juronics Tamás rendezése a Szegedi Kortárs Balett egyik legsikeresebb produkciója. A 2001-es bemutatója óta a darab folyamatosan szerepel a társulat repertoárján. Külföldi szerepléseikkor is többször előadták, tavaly például Brüsszelben arattak vele nagy sikert. Ahogy megírtuk, Brüsszelben szinte rengtek a hajdani királyi cirkusz falai, a telt házas, 3500 fős nézőtér közönségének minden tagja álló vastapssal és ovációval méltatta a Juronics Tamás által koreografált előadást. Tavaly októberben pedig négy nap alatt négy városban léptek fel Lettországban és Litvániában a társulat, az ottani közönséget is elvarázsolta a darab.

A Szegedi Kortárs Balett kiemelten fontos célnak tartja a nemzetközi jelenlétet: nem csupán Európát utazták körbe, de több más kontinensen jártak, mintegy harminc országban eddig 150 előadást játszottak. Idén ősszel és télen is folytatják külföldi vendégszerepléseiket, a tervek szerint októberben Finnországban, Helsinkiben lép fel a társulat, év végén pedig több belga várost érintő turnéra indulnak.

Arról is beszámoltunk, hogy két új produkciót, a Petőfi Sándorról szóló Lánglelkű című táncszvitet és a Csajkovszkij zenéjére készülő Fekete hattyú című táncjátékot mutatja be a 2023/24-es évadban a Szegedi Kortárs Balett. Az évadban a társulat továbbjátssza a Tűz/ Bernarda Alba háza, Bolero, Carmen, a Lear, a Concerto est/ Concerto, Vadak, A szent, a Diótörő, a Hamupipőke, valamint természetesen a Carmina burana című táncjátékait is.