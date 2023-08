"Fülemben csendül egy nóta még..." címmel a Szent Mihály Szekere Vándorszínház tart előadást augusztus 20-án 19 órától a Szatymazi Faluházban. Az előadáson olyan népszerű magyar operett, daljáték és opera részletek hangzanak el, amelyek már keletkezésük idején is slágerek voltak, és azóta is közkedveltek maradtak. Emellett a népdal feldolgozások is részei a repertoárnak, ami még inkább színesíti és gazdagítja az élményt. Az előadók: Walter Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Spengler Krisztina zongoraművész és Petrók Benedek színész. A belépés ingyenes.