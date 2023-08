A kisebb járgányok közül Öcsike, az 1969-es Fiat 500-as volt az egyik közönségkedvenc. Debreceni tulajdonosa, Tóthné Hammel Edit elmondta, annak idején férjétől kapta a guruló minicsodát, amikor a jogsit csinálta. Jogosítványa végül nem lett, nem érezte magát biztonságban a sofőrülésben, de Öcsike szinte családtaggá vált. Elmaradhatatlan résztvevője a debreceni virágkarneválnak, télen pedig Mikulásnak öltöztetve szállítja az édességcsomagokat a gyerekeknek. Férje, Ferenc, akit veteránjárműves körökben csak Öcsi bácsinak neveznek, büszkén mutatta a tágas csomagteret a kicsi kocsi elején, amelyet dugig raktak szerszámokkal és alkatrészekkel. Ugyanis, ha Öcsike rakoncátlankodna útközben, Ferenc már veszi is elő az ülés alól a munkásruhát, és saját kezével orvosolja a problémát.

Szintén nagy rajongással fogadták a járókelők az egyajtós, kétszemélyes, 1955-ös BMW Isettát, amelyet Heringes László és Zsolt, bátaszéki apa és fia egy disznóólból mentett ki. Úgy fogalmaztak, a sír széléről hozták vissza a hivtalosan motorkerékpárként számon tartott kisautót, 14 féle másik jármű alkatrésze volt annó benne, a motor katasztrofális állapotban volt, és gyakorlatilag nem volt alja. 2006-tól tíz évig dolgoztak rajta, míg ismét eredeti fényében tündökölhetett.

Szintén nagy népszerűségnek örvendett a kecskeméti Patus László négyütemű, 1988-as babakék Trabantja, az elején sexy felirattal. László elmondta, utánfutóval 70 kilométer/órával képes repeszteni a kicsike, a világból kimegy. Sokan lepődnek meg, amikor a lámpa zöldre váltása után kilő. Lászlónak több veteránjárműve is van, ám csupán ehhez az egyhez készített illő kerékpárt is a karosszériából. Még tankot is kialakított a kétkerekűn, amelybe éppen befér egy dobozos sör.

A gyekek kedvence pedig az 1979-es, stílusosan gumikacsákkal díszített, citromsárga Citroën Kacsa volt. Egymás után unszolták lelkesen tulaját, hogy „legyen szíves, tessék még egyszer megnyomni a dudát!”.