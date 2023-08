Magam is több helyi népzenei találkozón vettem részt a citerazenekarral, sok emberrel ismerkedtem meg. Az arcok itt vannak a szemem előtt, az emlékeimben, olyanoké is, akik már nincsenek közöttünk. De jön az újabb generáció és az idősebbekkel együtt tovább ápolják a hagyományokat, Kisteleken és másutt is