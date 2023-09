27 osztállyal, csaknem 800 diákkal kezdődött meg a tanév a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban. Az oktatási intézményben Magyar Királyi Állami Főgimnázium néven, két osztállyal, összesen 95 diákkal 1898. szeptember elsején indult az oktatás. Több éves vándorlás után 1903-ban költözhettek be a ma is használt, Tisza Lajos körúti épületükbe. A szegedi állami főgimnázium 1922-től 1950-ig Klauzál Gábor, a Batthyány-kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterének, Szeged díszpolgárának nevét viselte, majd 1950-től Radnóti Miklós költő, író, műfordító, a modern magyar líra kiemelkedő alakja lett a névadó. Az ünnepi tanévben több programmal is készülnek. Hagyományteremtő szándékkal városi középiskolai versenyt rendeztek, melynek díjátadója a jövő heti ünnepi gálaműsoron lesz, ahol az első két helyezett diák Radnóti verseket fog szavalni. A gimnáziumon belül egy műfordítóversenyt is hirdettek, és mi más lenne a feladat, minthogy a névadó költő valamelyik versét kell idegen nyelvre ültetni.

Az ünnepi tanév kiemelkedő rendezvénye az a két felvonásos gálaműsor lesz, aminek a Szegedi Nemzeti Színház ad majd otthont. A rendezvényen olyan művészeti csoportok lépnek fel, melyekben radnótis diákok is vannak. A tervek szerint a gimnázium énekkara mellett, néptánc-, balett- és versenytánccsoportok mutatják meg a publikumnak, hogy a középiskola diákjai nemcsak a tanulmányi versenyeken tudnak csillogni.

Mindezek mellett a jövőre is gondolnak: több tantárgyból – például matematika, magyar, fizika, kémia, biológia – idén is tehetséggondozó szakköröket indítottak általános iskolás diákoknak. A 125 éves jubileumra egy emlékkönyv is készül, mely várhatóan decemberben jelenik meg.