Közeleg a tejjel-mézel folyó Kánaán – nyilatkoztatta ki a magyar politikai élet egyik legfőbb orákuluma, látnoki erejű géniusza, a DK elnöke. Hamarosan a csecsemőtől kezdve az aggastyánig pénzben fogunk úszni. A dohányosok összesodort húszezresről gyújtanak rá a prémium kubai szivarra, az éttermekben a vegánok is bélszínt rendelnek, csak azért, mert megtehetik, a levegőben pedig pollen helyett aranypor szálldos majd. Mert ahogy Aranyszájú Szent Ferenc ígérte, ők két hét alatt hazahoznák azt a 22 milliárd eurót, amelyre Orbán nem képes. Mind a 22 milliárdot, az utolsó eurocentig. Két hét alatt, pikk-pakk, nincs kecmec. Ha Feriék vannak a kormányrúdnál, akkor pörögnek a dolgok, csak semmi lacafacázás. Ide azt a 22 milliárdot, de izibe!

Emellett a nem túl szép emlékű egykori miniszterelnök nem kevesebbet, mint 20 évnyi DK-s kormányzást ígért be. Azok lennének ám a csodálatos évtizedek, megannyi korábbi vívmány térhetne vissza. Lehet mondjuk újra adómentes a minimálbér, had legyen hirtelen mindenki arra bejelentve, a többi meg mehet zsebbe, okosba. Aki viszont kicsit többet keres, azt azonnal szívassuk szét a többkulcsos adóval, nehogy már jobban járjon. A családi adókedvezmény is röpülhet a kukába, elvégre minek csinál annyi gyereket, aki nem bírja eltartani, nem? Édes, szép emlékek, szinte még a könnyem is kicsordul, ha eszembe jut, milyen jó is volt az élet Feri kormányzása alatt. Mindezt húsz éven át élvezni, az meg egyenesen a megvalósult mennyország lenne.

Ebben az álomszerű történetben mindössze egy apró, iciri-piciri bökkenő van: mégpedig az, hogy kormányt váltani tavaly áprilisban lett volna lehetőség, akkor viszont az emberek döntő többsége úgy döntött, nem kér a DK-sok és társaik által megfestett csodavilágból. 2026-ban lehet újra próbálkozni.