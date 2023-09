A legtudatosabb közlekedés a séta – harsogták a gyerekek kedd reggel az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó egyik programjukon. Azt ugyan nem kérdeztük meg, aznap vajon közülük hányan érkeztek gyalog, netán kétkeréken, de a szülők nem véletlenszerűen választották gyermeküknek a környezettudatos nevelésben élen járó Szabadság téri óvoda Klímanócska csoportját. Ráadásul támogató családi háttér nélkül kevés is lenne az óvodapedagógusok lelkesedése. A pedagógiai program kidolgozója és motorja, Bozókiné Szabó Ildikó klímareferens mindig megszólítja feladatokkal az otthoniakat is. A családok számtalanszor jelenlétükkel is bekapcsolódnak az óvodai programokba. A közösségi működés erejét idén kiemelten kezelő mobilitási napra egészen sajátos, környezettudatos közlekedési eszközökkel rukkoltak elő a családok, újrahasznosított cd lemez-kerekeken guruló kerékpárral, napelemes járgányokat készítettek otthon az óvodások. De volt olyan is, amelyet a tetején lévő lufiból kiáramló levegő hajtott, a léggömböt pedig két egymás mellé, a papírautó elejére rögzített szívószállal lehetett felfújni.

Sokat beszélünk a gyerekekkel a környezettudatos közlekedés fontosságáról, a környezeti ártalmakról, erről nem is lehet eleget. A téma komplex, az óvodások mégis értik az összefüggéseket. A maguk játékos módján ugyan, de ismerik a fogalmak mögötti tartalmat

– hangsúlyozta Szabó Ildikó. A szakmai vezető szerint hiteltelen is lenne, ha az óvodások konkrét háttérismeret nélkül harsognák a hívó szavakat. Az a fontos, hogy a tudásuk elmélyüljön, az otthoni életük, jövőjük mozgatója és alapja legyen a környezettudatosság.

Lényegében az életcélom volt, hogy egyszer óvodapedagógusként ehhez az intézményhez csatlakozhassak. és a sors most úgy hozta, hogy ez megtörtént

– mondta lapunknak a fiatal óvónő, Tódor Elizabet.

Örülök, hogy azt a tudást és szeretetet, amit a Klímanócska program képvisel, átadhatom a gyerekeknek és ilyen jól együtt tudunk dolgozni a szülőkkel. Minden nap örömmel jövök dolgozni

– hangsúlyozta.