A BIRDO AZ ÉV MADÁRFOTÓSA 2022 fotópályázat díjazott alkotásai szeptember 8 és szeptember 30 között tekinthetők meg a Pallavicini kastélyban. A most látható képeket a beérkezett közel 3000 pályaműből választottak ki a szakértő zsűri. – írja a Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán.

A kiállítás szemléletesen bemutatja, hogy a legérdekesebb, legszebb madárfotókhoz a kitartás, a türelem, a megfelelő felszerelés mellett elengedhetetlen a madárismeret. A jól elkapott pillanatokhoz tudni kell, hogy egy-egy madárfajnak mik a szokásai, milyen a mozgása, viselkedése. Ez ma Magyarországon az egyetlen olyan fotópályázat, amelynek a madarak a főszereplői. A pályázaton hangsúlyt kapott a természetvédelem, kizárólag etikus elvek alapján fotózott képeket fogadtak el. Az a közösség, amely felismeri és megérti a körülöttük élő madárvilágot, az élőhelyük, a természet iránt is érzékenyebbé válik. A fotók ereje nemcsak a szépségükben rejlik, felhívják a figyelmet a problémákra is, így a természet védelmét is szolgálhatják.

Fotó: Török János

A pályázaton 10 kategóriában, nevezési díj nélkül indulhatott bárki. A kategóriák a madarak megjelenésére, mozgására és élete bemutatására, sőt művészeti megoldásokra fókuszáltak.

A fiatalok önálló kategóriában versenyezhettek, a madárvédelmi projektek bemutatására pedig a Dokumentum-fotósorozat volt hivatott.