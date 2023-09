Különleges dolog ez egy sportiskola életében, hiszen bennünket a név is kötelez. Diákjaink jól tudják, milyen előnyei vannak a sportoknak, sportolásnak. Nekünk az is a feladatunk, hogy másokkal is megismertessük a mozgás örömét. Szerettük volna bemutatni, hogy a sportiskolásoknak mit jelent együtt felvonulni az iskolai pólókban, amiket olyan versenyeken is viselnek, ahol rendre kiváló eredményeket érnek el