A világvándor költő emlékét Csongrádon előbb Crnjanski-emlékszoba ápolta a belvárosi Gyökér utcában, ez később a Csemegi Károly Könyvtárba költözött. A Szentháromság téri szülőházán pedig egy szerb–magyar nyelvű domborműves emléktábla emlékeztet arra, hogy a költő ott látta meg a napvilágot. Csongrád erősen kötődik Milos Crnjanskihoz.

Irány a szerb Szibéria

Az, hogy egy magyar városnak a világirodalomban is ismert szülöttje lehetett, főképp Milos édesapjának, Toma Crnjanskinak volt köszönhető. Toma Hódmezővásárhelyen tanult a református gimnáziumban, majd az Osztrák–Magyar Monarchia egyik alacsonyrendű tisztviselőjeként kereste meg mindennapi kenyerét. A korabeli leírások szerint az alacsony növésű, vidám, mulatós kedvű, de olykor könnyelmű és forrófejű embert politikai nézetei miatt a mai Szerbia területén fekvő bánáti Surján községből – más források szerint Iláncsáról – a távoli Csongrádra száműzték járásbírósági jegyzőnek. Toma a várost akkoriban a „szerb Szibériának” nevezte a lelki-érzelmi hatás alapján, hiszen az ide helyezett szerb hivatalnok messzire került a saját nemzeti kultúrájától és életmódjától.

A csongrádi születésű Milos Crnjanski emléktáblái a szülői házán.

Nem volt keresztanyja

A 20. századi szerb irodalom egyik legjelentősebb képviselője tehát itt, távol a szerb közösségtől született meg 1893. október 26-án. Keresztvíz alá Szentesen tartották, ott volt ugyanis legközelebb görögkeleti templom. Erről az eseményről – valószínűleg édesanyja elmesélése alapján – maga is ír Carnojevic naplója című művében: „Ötödnapra aztán a gyereket meg kellett keresztelni, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Elindultak hát, kemény hóviharban, szánkón. Mondják, egyetlen csepp könnyet sem ejtettem. A Tiszán farkasok kergettek meg bennünket, a jég pedig recsegni-ropogni kezdett alattunk. Valahol messze, egy régi görög cincár templomban kereszteltek meg. Anyám sírt.

Egy előkelő, nemesi származású hölgynek lett volna a feladata, hogy a keresztvíz alá tartson, de nem jött el. Talán megijedt a farkasoktól. Így aztán, mivel tovább várni nem lehetett, az egyetlen pravoszláv férfit, az egyházfit kerítették elő, akit Bazurnak hívtak. Könnyekig meghatottan a váratlan tisztességtől, amely érte, ő tartott a keresztvíz alá, és sírt, mert egy árva fillérje sem volt, amivel keresztfiát megajándékozza. A gazdag cincárok és szépséges görög asszonyok, akik szívesen emlékeztek a görög diákokra, felismerték apámat is, s meghívták otthonukba. A hóban pedig mindenfelé a mi elhagyott templomaink fehérlettek.”

Hogy valóban így történt, annak Crnjanski csongrádi életének felkészült kutatója, Fábiánné Szenczi Ibolya járt utána: megtalálta a szentesi görögkeleti templomban az anyakönyvi bejegyzést. Eszerint egyedül Milos Crnjanskinak nem volt keresztanyja a többiek közül, csak keresztapja, egy Pintye Lőrinc nevezetű férfi.

Csongrádi emlékképek

A családot ottlétük során rögtön befogadták a csongrádiak, annak ellenére, hogy az író édesanyja, Marija Vujic csak szerbül beszélt, magyarul vajmi keveset tudott. Mint Praznovszky Mihály Vándorlások vannak. Halál nincs. – Crnjanski emléke Csongrádon című cikkében írja, „a csongrádiak emlékezete megőrizte az egykori jegyző alakját s kivált a csendes, halk szavú feleségét, aki olyan kicsit tudott magyarul, hogy alig bírt a piacon bevásárolni.”

A hivatalnoki lét velejárójaként a Crnjanski család nem sokat időzött Csongrádon, a família 1896-ban Temesvárra költözött. Így Crnjanskinak a városban eltöltött néhány évéről nem maradtak emlékei, de a csongrádi emberekről, édesanyját idézve, mindig szépen beszélt. Marija Vujicban ez a néhány Csongrádon eltöltött év is nyomot hagyott, ezt pedig később fiának is továbbadta, aki így vall a helyiekről: „Édesanyám sokat beszélt nekem arról, hogy a csongrádi magyarok a világ legjobb és legbecsületesebb emberei.”

Csongrád a műveiben is megjelenik, a várost, mint Fábiánné Szenczi Ibolya írja, a „bús szikesek, szürkellő füzesek” vidékeként ábrázolja Crnjanski.

Crnjanski emlékezete

Miután az író-költő kisgyerekként elkerült a településről, minden kapcsolata megszakadt Csongráddal, később Magyarországgal is, szülőhazájának egyértelműen Szerbiát tekinti. Erről halála előtt néhány évvel, egy 1971-ben, az újvidéki Híd folyóiratban megjelent interjúban beszélt: „A szülőföld, azt kérdi, a szülőföld. Hát a szülőföld először is az, ahol születtünk. Mindössze három évet töltöttem Csongrádon, ahová az édesapámat toloncolták. Ők ott valami múzeumot csinálnak most, tudja, de tévednek. Én ott soha nem jártam iskolába. Az a bátyám volt. Nem egészen hároméves koromban visszajöttünk Temesvárra és Pancsovára. De az igazi szülőföld, tudja, az, amelyet szeret, érez az ember, nekem Szerbia.”

A város azonban büszke híres szülöttére. Szülőháza ma is áll a Szentháromság tér 27. szám alatt, ennek falán szerb–magyar nyelvű domborműves emléktábla emlékeztet arra, hogy a költő ott látta meg a napvilágot. A kilencvenes években a belvárosi Gyökér utcában rendeztek be Crnjanski-emlékszobát, ez később a Csemegi Károly Könyvtárba költözött.

A legismertebb csongrádi

Csongrád számos érdekes embert adott a világnak, mint például Csemegi Károly, az első magyar Büntető Törvénykönyv, a Csemegi-kódex megalkotója, László Imre nótaénekes, Katona Imre néprajztudós, Sarusi Kis János négyszeres világbajnok kenus vagy Losonczi Áron építészmérnök, a fényáteresztő beton feltalálója, mégis egy felmérés szerint mégsem ők a legismertebb csongrádiak.

A Mapbox nevű térképszoftver a sport, kultúra, politika és tudomány szereplőit vetette össze, a kalapba került személyeket pedig a Wikipédiáról és a Wikidatáról származó információk alapján hasonlította össze. Ezek alapján a leghíresebb csongrádi Milos Crnjanski, aki a Csongrád-Csanád vármegyei összevetésben is „jól áll”, a makói születésű Pulitzer József amerikai újságíró, lapkiadó és a szegedi származású Zsigmond Vilmos amerikai Oscar-díjas operatőr mögött a harmadik legismertebb a vármegyében, többek között a betyárvezér Rózsa Sándort és Grecsó Krisztián írót is megelőzve.