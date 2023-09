2020 óta ötvöződik minden évben a szőregi bányagödörben a gasztronómia és a zene. Idén szeptember 8-án és 9-én zajlik a Bánya BBQ & Blues fesztivál a Monti Sándor Parkban.

A füstös blues és jazz koncertek mindkét fesztiválnapon délutántól késő estig fognak szólni. A színpadon ott lesz mások mellett Borsodi László, aki énekesként és gitárosként a legismertebb hazai blues zenészekkel játszott együtt, a Roy és Ádámból ismert Nagy Ádám, aki Zsivány Jazz formációjával érkezik, valamint a Tornóczky All Access együttes, akik tavaly mutatkoztak be a közönség előtt, de idén már az Akvárium Klubban mutatják be új lemezüket. Fellép továbbá Szibilla, Simenszky Viktor és a fesztivál saját Bánya Blues Band zenekara is.

A szombati napon tartják a fesztivál hamburger és oldalas versenyét, amely során húsz csapat fog már kora reggeltől azon dolgozni, hogy a legjobb fogásokat készítsék el. Az elkészült munkákat Szeged elismert szakácsaiból és gasztro szakembereiből összeállított zsűri fogja értékelni. Újdonságként pénteken és szombaton is erős paprika evő versenyt tartanak, amelyekre a helyszínen, illetve előre online lehet nevezni. A versenyen tíz körben kapnak a versenyzők fokozatosan erősebb paprikákat, amelyeket folyadék vagy más étel fogyasztása nélkül kell megenniük. Mindez a színpadon, közvetítés mellett zajlik majd, így a közönség is élvezheti a küzdelmet.

Mindemellett idén külön gyereksarokkal készülnek a legkisebbeknek, ahol lesz ugrálóvár, arcfestés és KRESZ oktatás is.