Nagyon szeretek sokszereplős darabokat rendezni, és ez aztán nagyszabású előadás lesz. A prózai tagozat majdnem minden színésze szerepel benne, sőt még vendégművészeket is kellett hívni, a teljes tánckar közreműködik, de lesz az előadásban gyerek és kutya is. Igazi színes, szélesvásznú produkció. Amekkora kaland maga a történet, legalább ugyanakkora a megvalósítás is