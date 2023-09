Ismét jelentkezik programajánló podcast-ünk, benne a következő egy hét legígéretesebb eseményeivel. Timár Kriszta és Arany T. János legtöbbet ezúttal a Kutatók Éjszakájáról beszélgetett, mely valóban rengeteg érdekes programot kínál felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. De szó esik a Tápai búcsúról és az összegyetemi gólyatáborról is. Étel fronton egy exkluzív reggelit ajánlanak hallgatóik figyelmébe, illetve egy előadást, melyet egy ismert ételkritikus tart Szegeden. Ennek kapcsán arról is elmélkednek, vajon mennyibe kerülhet végigenni a világot. És ismét nem telhet ez a hét motivációs előadás nélkül, melynek kapcsán arról is elmélkednek, valóban fontos-e a tökéletesség.