Barnák László főigazgató úgy fogalmazott, a Szegedi Nemzeti Színház társulata egyik lábával kilépett a Szegedi Szabadtéri Játékokról, a másikkal pedig már be is lépett a kőszínházi évadba. A keddi, évadnyitó társulati ülés elején az anyagi nehézségeket ismertette. Elmondta, az idei és a jövő évre is ugyanazt az összeget kapta a színház a minisztériumtól, mint amelyet 2020 májusában. Általános béremelés két éve volt utoljára, a szegedi közgyűlés pedig 50 millió forintot vont el a színháztól. Hangsúlyozta, az alacsony bérek miatt értékes szakembereket veszítenek el. Ezek az anyagi nehézségek eredményezték a tízszázalékos bérletáremelés szükségességét.

Mi itt a színházban nem magunkért dolgozunk, nem a saját céljainkra termelünk, hanem az ország kulturális identitásának meghatározó intézményeként, a legnagyobb szabadtéri fesztivál szervezőiként és lebonyolítóiként évi mintegy 150 ezer jegyet értékesítő, kreatív alkotóbázisként szellemi-lelki tartalmat, szórakoztató kikapcsolódást kínálunk Szeged és környéke polgárainak és a városunkba utazó turisták tízezreinek, amiből a város és annak cégei is profitálnak

– fogalmazott a főigazgató. Előrevetítette, hogy ebben az évben a kőszínházi és a szabadtéri jegybevétel összege meghaladja majd az egymilliárd forintot.

Vagyis a körülbelül három és fél milliárdos költségvetésünk csaknem egyharmadát. Ez a kulturális területen kiemelkedő szám, ugyanakkor nem tudja pótolni a finanszírozási hiányt, mivel a kiadások is drasztikusan emelkedtek az elmúlt 2-3 évben

– hangsúlyozta Barnák László.