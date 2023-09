Az igaz történeten alapuló sorozat egy nő bosszúhadjáratát mutatja be, amely a legendás magyar pusztában játszódik a 20. század első évtizedeiben. A Kossuth-díjas filmrendező és forgatókönyvíró Tarr Béla kreatív producer közreműködésével készülő Fata Morgana különleges filmes élményt ígér, minden egyes epizód egyedülálló a történet sajátos művészi megközelítésével.

Török-Illyés Orsolya / Fotó: Aradi Nóra/KMH Film

A történet főszereplője Victoria úgy dönt, hogy férfinak – a titokzatos „Pipás Pistának” – álcázva magát gyilkos akcióba kezd, és bosszút áll minden olyan férfin, aki fizikailag bántalmazta és elnyomás alatt tartotta a feleségét. De vajon ki ő? Egy protofeminista szuperhős vagy aljas gyilkos? Talán mindkettő?

Az AMC azért választotta a Fata Morgánát több más ígéretes forgatókönyv közül, mert a történet képes arra, hogy tovább színesítse és gazdagítsa a saját gyártású sorozataink portfolióját. A történet igazi, keleti vad romantika a maga borzalmával együtt, mégis fontos kérdéseket feszeget a női lét, a bántalmazás és a felelősség mezsgyéjén. Bár az igaz történet múlt század eleji, mégis fontos aktualitással bír napjainkban is

– mondta el Radóczy Katalin, az AMCNI programigazgatója.

A Tóth Csaba kreatív producer által jegyzett projektben tehetséges magyar alkotócsapat vesz részt, köztük Harmi Gábor showrunner, valamint Ruttkay Zsófi, Pálfi György és Papp Gábor társszerzők.

"Nagyon örülünk, hogy egy drámákra specializálódott produkciós céggel, az Oble-lal együttműködve életre kelthetjük ezt a magyar legendát"

- mondta Toth Csaba kreatív producer. "Akárcsak főszereplőnkkel, ezzel a történettel is célunk, hogy megkérdőjelezzük a konvenciókat, és a western műfaj egy szikárabb, titokzatosabb és sötétebb világát is megmutassuk. A Fata Morganával egy magával ragadó és elgondolkodtató sorozatot szeretnénk létrehozni, amely vizuálisan és narratíváját tekintve is feszegeti a határokat” – tette hozzá.

"A Fata Morgana egy nő lenyűgöző, mélyen magával ragadó története, aki egy erőszakos, patriarchális társadalom ellen küzd"

- mondta Lydia Kali, az Oble kreatív producere. "Antihősünk a bosszú angyala, aki férfias nő és nőies férfi egyszerre. Nonkonformista, aki szembemegy a társadalmi elvárásokkal, és erkölcsi kettőssége arra készteti a nézőket, hogy megkérdőjelezzék saját definíciójukat a jó és a rossz fogalmáról".

A Fata Morgana a Content Budapest Series Pitch 2023 döntőjébe jutott, ahol június 27-én mutatkozik be a zsűrinek.

A produkciós csapat jelenleg finanszírozási partnereket gyűjt, hogy továbbléphessenek a történet kidolgozásában és életre kelthessék ezt a merész sorozatot.